Il duo Barbato e Scavio nella chiesa della pinacoteca

VOLTAGGIO - La notte dei desideri accompagnati dal suono dell’organo e dalla voce di Simone Barbato. La 43ª Stagione di concerti sugli organi storici della provincia di Alessandria prenderà il via mercoledì 10 agosto da Voltaggio. Alle 21, nella chiesa della pinacoteca e convento dei Frati Cappuccini, Simone Barbato, tenore, e Daniela Scavio al prestigioso harmonium “Debain” terranno il concerto inaugurale. Eseguiranno musiche di César Franck (‘Maestoso e poco lento in do minore’, da ‘L’Organiste’), Francesco Paolo Tosti, Andrew Lloyd Webber, Lorenzo Perosi, Alessandro Stradella.

Il corno delle Alpi in concerto con l'organo Carlo Torlontano sarà ospite della rassegna provinciale creata da Letizia Romiti

La Stagione è organizzata dagli Amici dell'Organo e tradizionalmente sostenuta da Fondazione Crt, Fondazione CrAl, Gruppo Amag, Regione Piemonte e Consiglio Regionale del Piemonte.