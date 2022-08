Natura e sostenibilità: Petruzzelli porta in scena "Vita nei boschi"

TEATRO D'AUTORE - Una sera di Ferragosto all’insegna del teatro d’autore quella organizzata dal Comune di Cabella Ligure in collaborazione con l’associazione culturale “Roba da Streije”. Alle 21 di lunedì 15 agosto, nella suggestiva cornice della Piazzetta del paese, l’attore e regista Pino Petruzzelli metterà in scena il suo spettacolo liberamente ispirato al romanzo ‘Walden ovvero Vita nei Boschi’ di Henry David Thoreau.

Pino Petruzzelli ha riscritto la storia, ambientandola ai giorni nostri e raccontando la scelta del protagonista di lasciare la città per andare a vivere nella natura per un anno. Oggi il libro di Thoreau torna di grande attualità alla luce dei problemi legati all’ambiente e alla sostenibilità dei processi produttivi che non possono più continuare a basarsi sull’abbandono del territorio e su un rapporto che privilegia la città a scapito dell’entroterra. Temi che Pino Petruzzelli porta in scena attraverso una scrittura drammaturgica e una recitazione capaci di coinvolgere lo spettatore in modo ora profondo, ora ironico sull’importanza di una ricerca interiore volta alla comprensione di una natura che va difesa per goderne.



Petruzzelli da alcuni anni ha portato la sua attenzione sulla natura lavorando sia sui testi di Mario Rigoni Stern (“Storia di Tonle” e “Uomini, boschi e api”), sia sulle opere artistiche legate al rapporto uomo natura dando vita allo spettacolo “Il giorno in cui natura andò sposa all’arte”. Autore, regista e attore del Teatro Nazionale di Genova, Pino Petruzzelli ha fondato il Centro Teatro Ipotesi ed è direttore artistico del progetto Liguria delle Arti. Con Chiarelettere ha pubblicato i suoi libri “Non chiamarmi zingaro” e “Gli ultimi” ed è blogger de Il Fatto Quotidiano.