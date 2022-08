Canzoni di protesta al femminile: Chiara Giacobbe in concerto

BOSIO - Domenica 21 agosto si torna alla Benedicta per il “BenedictaFest”, un pomeriggio di festa tra arte, favole e giochi per bambini, l’immancabile e gustosa merenda sinoira e un nuovo imperdibile concerto con Chiara Giacobbe e Alessandro Balladore. Il “BenedictaFest” chiude gli appuntamenti di questa estate al centro di documentazione Cascina Pizzo, a Capanne di Marcarolo, ma non la seconda edizione della rassegna dell’associazione Memoria della Benedicta, realizzata con il sostegno della Fondazione della Cassa di Risparmio di Alessandria e dell’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte e con la direzione artistica di Paolo E. Archetti Maestri ed Eugenio Merico degli Yo_Yo Mundi.



Il pomeriggio inizierà alle 16 con un momento dedicato ai più piccoli. I bambini potranno divertirsi con l’animazione e gli affascinanti racconti di Paola Bortoluzzi (l’evento è gratuito ma per partecipare è necessario prenotare, via mail all’indirizzo

benedicta.segreteria@gmail.com oppure ai numeri 339 7937300 / 339 8026562). Sempre dalle 16 sarà possibile partecipare a una visita guidata al Sacrario della Benedicta e scoprire il progetto “Abbey Contemporary Art” insieme al professor Enrico Ghiotto e all’architetto Michele Dell’Aria. A Cascina Pizzo, inoltre, è ancora possibile ammirare le illustrazioni e le immagini in movimento di Ivano A. Antonazzo, raccolte nella mostra “La Resistenza e il battito di ciglia” prorogata fino alla fine del mese di agosto.



Dalle 18, nel prato davanti al centro di documentazione, Chiara Giacobbe regalerà al pubblico lo spettacolo "All girls who sing for freedom", dedicato alle canzoni di protesta al femminile. Con il suo inseparabile violino, Chiara Giacobbe sarà accompagnata dalla chitarra acustica di Alessandro Balladore e non mancherà di suonare anche alcuni brani dell’ep d’esordio “Ready to go” e del fortunato album “Lionheart” pubblicato come Chiara Giacobbe Chamber Folk Band. Talentuosa e versatile, Chiara Giacobbe collabora e ha collaborato con molti musicisti. Da anni fa parte della line up degli Yo Yo Mundi e ha partecipato alla realizzazione degli ultimi due album “Evidenti Tracce Di Felicità” e “La rivoluzione del battito di ciglia” suonando il violino in diverse tracce e arrangiando tutte le parti di archi. Tra le collaborazioni spiccano poi quelle con artisti del calibro di Richard

Lindgren, Jesse Terry, Port Nasim, Rod Picott, Will T. Massey, Grand Drifter, Trent Miller, Dan Raza e Paolo Bonfanti. Come sempre, dopo il concerto ci sarà la gustosa merenda sinoira offerta dall'associazione Memoria della Benedicta.