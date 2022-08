Luese Cristo, pari con ValeMado. Novese, prima vittoria

ALESSANDRIA - Insegue due volte il pareggio e lo conquista: il secondo trofeo 'Quartiere Cristo nel cuore' è diviso a metà, tra Luese Cristo e ValenzanaMado.

Spettacolo di tifo a Centogrigio, ospiti in vantaggio con Rodriguez, raggiunti dall'ex Kankam. Gli uomini di Luca Pellegrini mettono di nuovo la testa avanti con Battista, ma ci pensa il capitano Gigi Russo a firmare il definitivo 2-2.

Prossimo test, per gli uomini di Adamo, mercoledì con l'Atletico Acqui, mentre i rossoblù (nella foto sotto), che oggi hanno pareggiato (1-1, ancora Rodriguez) con il Bressana, sono attesi dal derby con la Fulvius.

Acqui, stop di misura

Ancora una esame da categoria superiore per l'Acqui, in casa di una delle candidate alla vittoria nel girone A della serie D, la Sanremese. Gli uomini di Arturo Merlo affrontano il confronto alla pari, e hanno occasioni in una partita spigolosa, giocata a viso aperto. Decide il confronto la rete di Camilli, in avvio di ripresa.

Termali di nuovo in campo martedì, alle 19, a Broni, triangolare con Oltrepò e Gaviese.Sarà l'ultimo test prima della Coppa Italia, andata sabato 27 a Centogrigio con la Luese Cristo

Castellazzo, stop al 90'

"Se vogliamo prepararci a riconquistare l'Eccellenza, dobbiamo iniziare subito a sfidare formazioni di categoria superiore". Cosimo Curino, presidente del Castellazzo, va deciso all'obiettivo. "Dopo due settimane già si vede una squadra con qualità e determinazione: contro il Campomorone, di Eccellenza ligure, pareggio (1-1), oggi, ad Asti, con il San Domeico Savio, battuti da una punizione capolavoro di Lewandowski al 90', ma i ragazzi mi sono piaciuti".

Prossimo test ancora di Eccellenza, giovedì, alle 18, in casa dell'Albese.

Novese, primi gol

La prima uscita stagionale della Novese, sul campo della Capriatese, è una vittoria della formazione di Mattia Greco, 2-0, con reti di Oberti e Torre. I biancocelesti preparano ora il triangolare al Girardengo, giovedì 25, dedicato ai 100 anni dello scudetto, con Derthona e Pro Villafranca.