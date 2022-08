Ritrovato il 73enne scomparso da Pozzolo Formigaro

AGGIORNAMENTO ORE 13.00 — L'anziano è stato ritrovato nei pressi di Serravalle Scrivia. Lo ha comunicato la famiglia.

POZZOLO FORMIGARO — Sono in corso da questa mattina a Pozzolo Formigaro le ricerche di un uomo di 73 anni che nelle prime ore dell'alba si è allontanato dalla propria abitazione. Giuseppe D'Aniello soffre di Alzheimer e la famiglia ha chiesto l'aiuto delle forze dell'ordine per ritrovarlo. L'ultima volta è stato visto intorno alle 5.30 di questa mattina, lunedì 22 agosto, in via Fraschetta a Pozzolo; indossava una giacca nera. Chi lo dovesse avvistare può rivolgersi al 112 o alla famiglia, ai numeri 349 7521714 oppure 320 8080780.