In scena alla Soms di Novi lo swing degli Alice's Messengers

NOVI LIGURE — Presentazione in anteprima assoluta per il nuovo progetto musicale coordinato dal pianista e manager Paolo Volante. Domani, mercoledì 24 agosto, il giardino della Soms di via Cavanna 12 a Novi Ligure farà da palcoscenico per l’esordio degli Alice’s Swing Messengers, un trio composto da Volante al pianoforte, dalla cantante novese Alice Merlo e dal chitarrista Marco Parodi.

Il trio si esibirà con un repertorio ispirato allo swing di Ella Fitzgerald. Paolo Volante, torinese con radici alessandrine, è molto conosciuto nell’ambiente della musica e del jazz in particolare. Noto anche al grande pubblico come manager del trio vocale swing delle Blue Bells, che ha portato alla ribalta dei palcoscenici e delle tv.

Domani si inizierà alle 19.30 con l’aperitivo (ingresso libero fino a esaurimento posti); a seguire il concerto degli Alice’s Swing Messengers.