Organo e corno delle Alpi risuonano insieme a Grondona

GRONDONA — Sabato 27 agosto alle 17.30 nella chiesa parrocchiale di Grondona nell’ambito della Stagione di concerti sugli organi storici, avrà luogo un evento veramente insolito. Accanto all’organo “Giuliani” del 1837, uno dei più rappresentativi del patrimonio dell’intera provincia, alla cui consolle sederà Francesco Di Lernia, organista noto a livello mondiale per la sua attività anche musicologica, si potrà vedere e ascoltare il corno delle Alpi suonato da Carlo Torlontano, uno dei pochi virtuosi di questo raro strumento oggi in carriera.

Il concerto, organizzato in collaborazione con la Proloco e il circolo culturale Ponte Vecchio, si preannuncia davvero stuzzicante sia per l’abbinamento inedito, sia per il programma che abbinerà musiche della tradizione a brani di grandi autori del Settecento e dell’Ottocento e anche dei giorni nostri.

Il programma prevede brani di Rainer Bartesch, Anton Zimmermann, Johann Kaspar Kerll, Giovanni D’Aquila, Arvo Pärt, Giovanni Morandi, Leopold Mozart e di alcuni anonimi del XVII e del XVIII secolo.