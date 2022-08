Mondiale, Bergaglio si migliora e l'Italia è quarta

BERLINO - Si è migliorata, sfiorando l'obiettivo della vigilia, scendere sotto le 8 ore.

E' la terza azzurra al traguardo e, con il suo risultato, permette all'Italia di sfiorare il podio nella classifica a squadre, quarta nazione al mondo. La prima volta in azzurro di Ilaria Bergaglio si chiude con un bilancio importante. Al Mondiale di ultramaratona, 100 chilometri, a Berlino, la portacolori dell'Atletica Novese chiude al 28° posto, in 8h02'51''.

Un crono molto positivo e un piazzamento conquistato in rimonta, perché è nella seconda parte che la gaviese risale molti posti. Una corsa nel segno della Francia, che piazza le sue atlete in prima e seconda posizione, Floriane Hot e Camille Chaigneau, terza l'irlandese Jennings.

Prima delle azzurre Silvia Luna, 8a, davanti a Federica Moroni che è 9a, terza azzurra Bergaglio, più dietro le altre due italiane. Nella classifica per nazioni l'Italia è quarta dietro Usa, Francia e Giappone.