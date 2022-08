Cammino del Piemonte Sud, a Bosio una serata per presentarlo

BOSIO — “Attraverso Festival” riprende domani sera a Bosio con un appuntamento dedicato all’escursionismo e al turismo lento. Alle 21.00 di martedì 30 agosto, presso la sede dell’ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese, sarà proiettato il video “Il Cammino del Piemonte Sud”, prodotto dall’ente stesso.

Il progetto del Cammino del Piemonte Sud punta a collegare tutti e dieci i parchi regionali e i siti di importanza comunitaria gestiti dall’Appennino Piemontese, da Carrega Ligure all’astigiano, oltre al Parco di Portofino, in Liguria, e a ovest i sentieri diretti in Francia. Tredici le tappe già mappate e censite sul sito www.piemontesud.it.

Domani, in apertura, saranno anche proiettati i due cortometraggi: “Le avventure di Capitan Riciclo” e “L’acqua, questo bene prezioso”, entrambi per la regia di Maurizio Lega. L’appuntamento è presso la sede dell’ente Aree protette, in via Umberto I 51 (ingresso libero fino a esaurimento posti).