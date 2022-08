Basaluzzo, trattore si ribalta lungo la provinciale 160

BASALUZZO — Incidente intorno alle 13 di oggi, martedì 30 agosto, appena fuori dall'abitato di Basaluzzo, lungo la strada provinciale 160 che conduce a Francavilla Bisio. Per cause ancora in via di accertamento, un trattore si è ribaltato all'altezza del bivio con la strada provinciale 157 per Pasturana.