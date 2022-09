Da stasera a Novi tre giorni di politica, musica e street food

NOVI LIGURE — A Novi Ligure torna la Festa dell’Unità: quello di quest’anno non sarà un appuntamento della durata di due settimane, come era tradizione prima della pandemia, ma ben più contenuto, sulla falsariga di quanto organizzato dal Partito Democratico nel 2020. Tre giorni dunque, in piazza Indipendenza (viale Saffi), per tornare a parlare di politica mentre si degusta street food. La festa prenderà il via oggi, venerdì 2 settembre e si concluderà domenica 4.

Ogni sera, a partire dalle 18, sarà aperta l’area dibattiti con la partecipazione oggi di Paolo Furia, segretario regionale del Partito Democratico, e domani di Rita Rossa, Daniele Borioli e Federico Fornaro, candidati alle elezioni politiche del 25 settembre. Domenica spazio alla società civile, con un format simile a quello della serata #noviriparte, con un dibattito aperto ai cittadini (5 minuti ad intervento).

La parte musicale sarà affidata ai live di Maury e Daniela (venerdì), dei Nobel Goes Bananas (sabato) e dei Quok (domenica). Tutti le sere street food con agnolotti fritti, hamburger, porchetta, fritti vari, le frittelle di Soro e la birra di Pasturana. Inoltre, nell’ambito della festa l'associazione culturale "Laboratori d'arte" di Novi Ligure organizzerà oggi e domani, dalle 17.00 alle 18.30, dei laboratori di acquerello, a cura del maestro Roberto Pochettini, rivolti a bambini e ragazzi. Per ciascun laboratorio è previsto un numero massimo di 12 bambini per circa 45 minuti. La partecipazione è libera e gratuita e i materiali necessari saranno forniti dall'associazione (gradita la presenza di un genitore).