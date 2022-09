Novi, morto Chaves: era stato portavoce degli operai Pernigotti

NOVI LIGURE - Tragedia questo pomeriggio a Novi Ligure: Yonny Chaves Lopez, 61 anni, è morto cadendo da un balcone. Chaves era un volto molto conosciuto in citta: era stato uno dei portavoce degli operai Pernigotti, durante la lunga crisi che lo stabilimento ha attraversato negli ultimi quattro anni (ora era in procinto di andare in pensione).

Nel 2017 il figlio di Yonny, Andrea Chaves, era deceduto durante una scalata sul Monte Bianco. Anche Andrea era una figura molto amata a Novi, ed era noto in tutta Italia per la sua conoscenza enciclopedica della Divina Commedia.