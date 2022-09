Weekend di cibo e musica: la sagra del Corzetto fa 49

PASTURANA — Sul finire dell’estate torna a Pasturana la 49esima Sagra del Corzetto. Presso l’area del campo sportivo in via Vecchia Pozzolo, stand gastronomico con specialità del territorio e musica dal vivo con ballo liscio, oggi con l'orchestra Mondo di notte, domani con l'orchestra Paolo Bagnasco e domenica 4 Emozioni Band ed esibizione della scuola di ballo Desirè. Stand gastronomici aperti dalle ore 19 e domenica anche alle ore 12. Oltre alla sagra ritornano anche gli eventi ad essa collegati: sabato alle 17 la 47esima camminata di settembre e domenica alle 16 “La tombola di Tix”, prima dedicata ai bambini della Pro Loco in miniatura, poi agli adulti. Tutti i giorni servizio bar e pesca di beneficenza. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco con il supporto di tutte le istituzioni pubbliche e non presenti sul territorio.