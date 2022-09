Novi, una nuova sede per Forza Italia in vista delle elezioni

NOVI LIGURE — Inaugurazione domani a Novi Ligure per la nuova sede di Forza Italia, in via Abba 9. All’appuntamento, in programma alle 18.00, parteciperanno il coordinatore regionale di Forza Italia Paolo Zangrillo, il coordinatore provinciale Ugo Cavallera e i candidati alle elezioni politiche del prossimo 25 settembre: la novese Maria Rosa Porta, e poi Roberto Pella, Roberto Rosso, Marco Perosino, Franca Roso e lo stesso Zangrillo. Presenti inoltre il coordinatore cittadino Giuseppe Rapisarda e i dirigenti locali Diego Accili e Oscar Poletto.