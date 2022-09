Romanticismo in musica: recital al piano di Paolo Scafarella

CARROSIO — Riprendono anche i concerti della rassegna Settimane Musicali Internazionali, organizzata dall’associazione Musica & Cultura Pentagramma, in collaborazione con l’associazione Oltregiogo, con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e di Fondazione Crt e il sostegno di sponsor locali. La rassegna nasce con l’obiettivo di sostenere le attività e i progetti della sezione Lilt di Novi Ligure.

Stasera, sabato 10 settembre, alle 21.00, a Carrosio, sarà Paolo Scafarella a esibirsi al pianoforte, suonando musiche di Beethoven (la Sonata Op. 81a “Les Adieux”), Stenhammar (Sonata no.4) e Rachmaninov (Sei Momenti musicali Op.16), nell’evento dal titolo “I tre volti del Romanticismo”.

Pianista dall’innata sensibilità musicale e dalla solida tecnica pianistica, Paolo Scafarella nasce nel 1993 a Trani, ridente città pugliese. Si laurea al conservatorio Piccinni di Bari, conseguendo sia il triennio in pianoforte che il biennio in pianoforte ad indirizzo solistico con il massimo dei voti e la lode.

Si esibisce regolarmente come solista con importanti orchestre; grande successo nella sua ultima interpretazione del secondo concerto per pianoforte e orchestra di Beethoven, eseguito con l’Orchestra Sinfonica Santa Croce a Roma, concerto che ha avuto un positivo riscontro di critica.

Scafarella ha in programmazione un tour concertistico extra-continentale in Cina (nelle più grandi metropoli del Paese) e in America, nello specifico in Florida, organizzato dall’agenzia Blue Chords Management di cui è uno degli artisti di punta. Recentemente è risultato vincitore al concorso internazionale Stockholm International Music Competition, uno dei più importanti concorsi pianistici del nord Europa.

Per informazioni e prenotazioni, i numeri di riferimento sono 334 9465142 e 347 1099307; aggiornamenti e il programma del festival Settimane Musicali Internazionali si possono trovare su www.amcpentagramma.com. Prossimo appuntamento il 25 settembre a San Cristoforo con il Duo Incontra.