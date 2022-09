Novi, Molinari a sostegno della campagna elettorale della Lega

NOVI LIGURE — Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, sarà oggi a Novi Ligure per una serie di appuntamenti. Si comincia alle 17.30 con un incontro presso il Banco Alimentare, realtà che incessantemente svolge la sua opera a sostegno dei più fragili. Alle 18.00 Molinari si recherà in centro, in via Roma e via Girardengo, per un confronto diretto con i cittadini, e supporto all'attività di volantinaggio svolta dagli attivisti novesi. Alle 18.30 ci sarà un altro incontro pubblico presso il bar Lasagna.