Il rugby fa festa a Novi e Pasturana: open day per le nuove leve

NOVI LIGURE — Il rugby è uno sport sempre più diffuso anche nella nostra provincia, e coinvolge ormai centinaia di atleti di ogni età. E sabato 17 settembre si svolgeranno due appuntamenti speciali per far conoscere questa disciplina sportiva a bambini, ragazzi e genitori.

Novi Ligure

A Novi Ligure, dalle 15 alle 18 presso il campo del quartiere G3, si svolgerà l’open day del Rugby Novi: un’occasione di avvicinamento allo sport della palla ovale, senza alcun impegno di partecipazione o iscrizione, rivolto a bambine, bambini, ragazze e ragazzi dai 4 ai 20 anni. L’iniziativa mira a far conoscere meglio il rugby ai miniatleti ma anche ai genitori, sottolineando le caratteristiche tecniche e morali di questo bellissimo gioco. Info 348 8880628 o 320 0809619.

Pasturana

La festa organizzata dal Pasturana Rugby e dal Macaco Rugby di Francavilla Bisio inizierà invece già dal mattino, alle 9.00, presso il centro sportivo di Pasturana. Durante la mattinata ci sarà spazio per i più piccoli (categorie under 7, 9 e 11), mentre al pomeriggio sarà la volta dei più grandicelli (under 13 e 15). A metà giornata, alle 13.00, è prevista la cerimonia di inaugurazione e benedizione del campo. Info 349 7516300 oppure 331 8313703.