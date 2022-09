Lions Borghetto, Paolo Roveda passa il testimone a Franco Maggio

CABELLA LIGURE — Passaggio di consegne per il Lions Club di Borghetto. Al rifugio di Piuzzo (Cabella Ligure), il presidente uscente Paolo Roveda ha dato il benvenuto al suo successore, Franco Maggio. Presente anche il governatore Maria Yvette Pillon, che per l’occasione ha donato una bandiera italiana alla “Casa Pineta” di Piuzzo.

La giornata di Piuzzo un anno ricco di iniziative per i Lions di Borghetto, anche se la pandemia non ha ancora permesso il pieno ritorno alla normale attività in presenza. Nel corso dell’anno il club presieduto da Paolo Roveda ha contribuito, in collaborazione con il Cai di Novi Ligure, alla realizzazione e installazione di bacheche esplicative lungo il sentiero delle “Strette di Pertuso”, con informazioni sulla morfologia delle rocce e sulla presenza della flora e della fauna della zona.

Borbera, i Lions ripuliscono quattro chilometri del torrente In azione una decina di soci del Club. Recuperati quattro quintali di rifiuti, «ma nessun segno evidente di inciviltà»

Tra le altre iniziative realizzate la partecipazione al concorso “Poster per la pace” con il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole medie di Vignole, Arquata e Rocchetta; la pulizia del Borbera; lo screening gratuito per il diabete alle fiere di Persi e Arquata; l’acquisto di medicinali per il Burkina Faso; l’adozione a distanza di due bimbi in Brasile; la raccolta di occhiali usati; l’organizzazione di uno spettacolo della compagnia teatrale “I Gobbi” di Arquata Scrivia grazie al cui ricavato è stato possibile far partecipare diversi ragazzi disabili alla colonia estiva di Piuzzo.