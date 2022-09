Associazione Isra, in 14 formati per il soccorso in aree remote

CANTALUPO LIGURE — Quattordici volontari dell’associazione “International Search and Rescue Association” di Cantalupo Ligure hanno superato il corso di primo soccorso in area remota e ora sanno come intervenire su persone infortunate o colte da malore quando si trovino in zone definite “wilderness”, in cui i tempi dei soccorsi sono nettamente superiori agli standard previsti.

Il corso “Wilderness first aid”, tenuto secondo le linee guida dell’International society of remote medical practitioners, si è svolto in località Casa Zampa di Cabella Ligure. Questo percorso formativo di 16 ore ha permesso inoltre di individuare tra i volontari Isra tre istruttori i quali potranno svolgere corsi di primo soccorso in area remota a tutti gli interessati.