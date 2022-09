Con Libera e Parcival una farinata antimafia a Cascina Saetta

BOSCO MARENGO — L’associazione Parcival, in collaborazione con l’associazione antimafia Libera, promuove una serata a favore di Cascina Saetta, il bene confiscato alla criminalità organizzata e riutilizzato che si trova nella frazione Donna di Bosco Marengo.

Cascina Saetta propone ai suoi amici la degustazione della farinata preparata sul momento in forno a legna. La serata sarà all’insegna dei prodotti di Libera Terra, il circuito di distribuzione dei prodotti agroalimentari che vengono coltivati all’interno di strutture, come cascina Saetta, che sono state requisite alla mafia e che hanno avuto nuova vita grazie all’attivazione sociale di realtà locali come l’associazione Parcival di Alessandria.

Nel corso della serata sarà possibile visitare cascina Saetta e conoscere il laboratorio didattico di acquaponica attivo presso la struttura, e degustare i suoi prodotti. La farinata, prodotta grazie ai ceci coltivati presso la cooperativa Pio La Torre di Corleone su terreni confiscati alla mafia, sarà infatti accompagnata con i pesti di erba cipollina, sedano e cavolo nero coltivati nell’impianto acquaponico di Bosco Marengo.

L’appuntamento con la farinata antimafia è fissato per venerdì 16 novembre alle 19 presso Cascina Saetta, in frazione Donna a Bosco Marengo. Per prenotazioni 349 6325643.