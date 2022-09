Festa da Cuntrò 'd sua: a Serravalle tradizione, gusto e cultura

SERRAVALLE SCRIVIA — Da venerdì 16 a domenica 18 settembre appuntamento a Serravalle Scrivia con la “Festa da Cuntrò ‘d sua”, una delle ricorrenze più amate dalla comunità locale: un percorso tra cultura, gusto e tradizione legato alle celebrazioni religiose dell’Addolorata, la festa patronale che anima ogni anno il cuore del borgo.

«Abbiamo voluto riprendere la tradizione rinnovandola in alcuni aspetto – ha detto l’assessore alla Cultura Silvia Collini – In particolare abbiamo valorizzato interessanti elementi culturali e li abbiamo legati alla tradizione e al gusto: è il caso della presentazione del volume “Il tesoro del Mandrogno” di Roberto Almagioni, cui seguirà un originale aperitivo con gli Archeosapori. Vedremo la piazza del Comune allestita con i “giochi dei nonni” e inaugureremo i “Cartelli Parlanti” del Distretto del Novese».

Un ruolo di primo piano nella realizzazione della festa lo hanno le associazioni locali: Proloco, Associazione Commercianti, Libarna Arteventi (che ha organizzato una presentazione dei prodotti De.Co. serravallesi), il circolo parrocchiale Anspi, gli Amici dell’Arte, l’UniDueValli, la banda Pippo Bagnasco che proporrà il tradizionale concerto del venerdì (quest’anno dedicato al musicista Vito Marsico), l’associazione culturale Chieketè, il Thabarwa Nature Center, l’Atletica serravallese con la sua Ludovica Cavo che ha portato in alto nel mondo il nome di Serravalle, e ancora il Basket Club Serravalle che ha in programma un torneo in onore di Pietro Martino, il poliziotto serravallese recentemente scomparso, e che intitolerà ufficialmente il palazzetto al professor Patri, e poi la Croce Rossa, che ha scelto di festeggiare in questa occasione la sua sede rinnovata.

Il programma

Venerdì 16 settembre

Ore 17.00, Presentazione libro “Il Tesoro del Mandrogno” di R. Almagioni e aperitivo con Archeosapori (corte Palazzo Grillo)

Dalle 19.30, Polenta in compagnia “Aspettando la Banda”

Ore 21.00, Tradizionale concerto del Corpo Musicale “Pippo Bagnasco” - Memorial Vito Marsico

Sabato 17 settembre

Dalle 15 alle 18, Apertura Area Museale di Libarna

Ore 15.00, Estemporanea di Pittura a cura degli Amici dell’Arte

Dalle 16.00, Intrattenimento con “I Giochi dei Nonni”, tradizionali Laboratori artistici e mercatino Hobbisti

Ore 18.00, Dj set e “L’Aperitivo nel Borgo” con Slow Food del Gavi e Ovada e eccellenze serravallesi

Ore 18.30, Riconoscimento dell’Amministrazione comunale all’atleta Ludovica Cavo

Dalle 19.30, Tradizionale Sagra con Asado alla serravallese” e specialità tipiche a cura della Proloco

Ore 21.00, Serata danzante con l’Orchestra “Mondo di Notte”

Dalle 21 alle 22, Apertura Area Museale di Libarna

Ore 21.00, Serravalle diventa parlante: inaugurazione Cartelli Parlanti del Distretto del Novese

Domenica 18 settembre