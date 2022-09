"Incontri Tra Montani", Mercalli e Salsa tra gli ospiti d'onore

GRONDONA — Grondona, Borghetto, Vignole e Stazzano saranno protagoniste durante il fine settimana del 32esimo convegno nazionale Itm – Incontri Tra Montani. Domani, sabato e domenica rappresentanti dei territori montani provenienti un po’ da tutta Italia si daranno appuntamento in val Borbera e in valle Spinti per mettere a confronto idee, progetti di sviluppo e problematiche. Tra gli ospiti d’onore, il climatologo Luca Mercalli e Annibale Salsa, antropologo e già presidente nazionale del Cai, il Club alpino italiano.

«È un programma molto corposo, nel quale abbiamo voluto mettere tutta la passione che proviamo per i valori del nostro territorio», ha detto il sindaco di Grondona Silvio Barbieri nel presentare l’iniziativa. «I territori montani sono una risorsa, abbiamo prodotti che sono diventate eccellenze enogastronomiche riconosciute a livello internazionale. E oggi, grazie alle possibilità offerte da internet e dalla tecnologia, si può ritornare a lavorare e a produrre anche in queste valli, a torto considerate “minori”», ha ricordato ancora Barbieri.

Secondo Umberto Bagnasco, vicepresidente della Proloco di Grondona e tra i “motori” della manifestazione insieme all’associazione Amici dell’Arte di Serravalle Scrivia, «stiamo assistendo a un cambio di direzione, a un ritorno dopo lo spopolamento, e confrontarci con gli altri territori montani italiani ci sarà utile per prendere spunto ed evitare errori».

Al progetto Itm, ha spiegato Monica Motto, una delle organizzatrici, fanno capo diversi enti montani dell’Appennino e delle Alpi, con esperti attivi in tutti i settori. Ma sarà fondamentale anche il coinvolgimento delle scuole. Luisa Maria Casaccia Gibelli e Silvana Rebora hanno ricordato che «i bambini di oggi saranno gli amministratori di domani». Agli alunni delle elementari è stato chiesto di realizzare il logo della manifestazione, scegliendo gli elementi più caratteristici del territorio (e i bimbi hanno optato per funghi e castagne), mentre i ragazzi delle medie hanno realizzato un tema cercando di immaginare come sarà il loro paese tra vent’anni.

Il programma completo dell’evento è disponibile sul sito internet dell'Itm.