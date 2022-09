ArQuaTra, gusto e tradizione per l'evento che promuove Arquata

ARQUATA SCRIVIA — Edizione numero 14 per “Ar.Qua.Tra. – Artigianato Qualità Tradizione”, l’evento che domenica 18 settembre coinvolgerà tutta Arquata Scrivia. Diverse le novità: una mostra inedita sui “Tesori culturali” verrà allestita a palazzo Spinola, mentre in piazza Bertelli ci sarà l’“Accademia dei giochi antichi”, con riproduzioni fedeli che grandi e piccini potranno sperimentare. In via Interiore troveranno spazio gli artigiani e i mestieri del passato, le esposizioni artistiche, l’associazione Arquator con i suoi presepi e la musica dei Buena Onda e delle Arcobalene.

Immancabile un percorso nel gusto: si avrà la possibilità di conoscere e degustare i vini presso la Soms e assaggiare le specialità della tradizione nell’Isola Gastronomica dalla Lea, curata dalle associazioni locali. Dalle 6 del pomeriggio e fino a mezzanotte, poi, prenderà vita uno inedito “ArquaGiovane” a cura dei locali del paese.

La mostra “I tesori culturali di Arquata Scrivia” verrà inaugurata domenica alle 10.30. Le visite guidate si svolgeranno alle 15.30, 16.30 e 17.30. L’esposizione poi rimarrà visitabile dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 18.30.