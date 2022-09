Carrosio, Fabbrocino e Penotti affrontano l'amore con il sorriso

CARROSIO — Comune e Proloco di Carrosio insieme per il teatro: domani sera, sabato 17 settembre alle 21.00, i locali dell’ex asilo ospiteranno infatti lo spettacolo “A(r)mati”, scritto e interpretato da Davide Fabbrocino, accompagnato da musiche e canzoni dal vivo di Giorgio Penotti.

Lo spettacolo racconta le relazioni odierne, di come tendono a farci perdere il sogno fiabesco di incontrare la persona giusta e passare insieme tutta la vita. Il “...e vissero felici e contenti” è ancora possibile? Le storie messe in scena con musica e improvvisazioni, sketch comici, monologhi, dialoghi e canzoni inedite, tra una risata e una riflessione l’amore declinato in tutte le sue sfumature, coinvolgeranno il pubblico che diventerà parte integrante dello spettacolo. E come l’amore è la colonna sonora della vita, anche queste storie viaggiano sulle note delle canzoni originali del cantautore alessandrino Giorgio Penotti.

Lo spettacolo è curato dall’associazione Primo Piano di Novi Ligure, che si occupa di divulgare la cultura e il teatro in luoghi non convenzionali. Ingresso libero. Servizio bar a cura della Pro loco di Carrosio.