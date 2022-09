Croce Rossa, nuova sede a Serravalle. A Novi la raccolta sangue

Novità in vista per la Croce Rossa di Serravalle, Novi e Vignole. A Serravalle Scrivia è stata completamente rinnovata la sede della Croce Rossa in piazza Carducci. L’inaugurazione dei nuovi locali è in programma domani, sabato 17 settembre, alle 10.30.

A Novi Ligure, domani mattina, si terrà una pubblica raccolta di sangue in piazza XX Settembre, a partire dalle 8.00 (prenotazione obbligatoria al numero 0143 2020). Nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 18.00, in piazza Dellepiane si terrà l’evento “Judo è inclusione”, con la partecipazione della Cri, del consorzio dei servizi sociali Csp e del Judo Club di Novi.

A Vignole Borbera è pronto a partire il corso per diventare volontario della Croce Rossa. La presentazione del corso si terrà martedì 27 settembre presso la sede della Cri in via Genova 27. Le lezioni vere e proprie invece inizieranno lunedì 10 ottobre. Per informazioni e iscrizioni è attivo il numero 334 6839660 e l’indirizzo email vignoleborbera@cri.it. «Possono diventare volontari quanti abbiano compiuto almeno 14 anni, anche perché non necessariamente sono impegnati in attività di emergenza, ma anche nei servizi e nelle attività per anziani o bambini», spiegano dalla Croce Rossa.