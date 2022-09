Mezzo secolo di basket a Serravalle: un torneo ricordando Martino

SERRAVALLE SCRIVIA — Una grande giornata di sport domani a Serravalle Scrivia, con la celebrazione del 50esimo anniversario del locale club di basket, l’intitolazione del palazzetto dello sport al professor Luigi Prati, il ricordo di Pierangelo Martino e il riconoscimento speciale a Ludovica Cavo, reduce dalle finali del campionato mondiale under 20 di atletica leggera.

Il sodalizio della pallacanestro serravallese venne fondato nel settembre del 1972: del gruppo originario ora “resiste” solo Riccardo Lera, attuale presidente (l’amministratore è Emanuele Parodi). Domani i festeggiamenti inizieranno alle 9.30 con un torneo giovanile dedicato alla memoria di Pierangelo Martino, poliziotto recentemente scomparso, «giocatore di estrema correttezza e gran combattente in campo», ricorda chi l’ha conosciuto. Saranno presenti i figli Giulia e Marco, il fratello Rino, la sorella Rosella e la madre, Maria Ieraci.

Con l’occasione – alle 17.00 – sarà anche ufficialmente intitolato il palazzetto dello sport alla memoria dell’indimenticabile professor Luigi “Gian” Patri, dopo i lavori di ammodernamento.

La stagione 2022/23 vede il Basket Serravalle sempre più unito alla Pallacanestro Novi del presidente Davide Oliveri nell’esperienza sportiva “Basket Dolci Terre” (coinvolto anche il club di Castellazzo e il Canestro Alessandria Accabasket). Oltre alle attività rivolte al settore femminile, agli under 6 (il “Nido basket”) e agli “Amatori” presenti a Serravalle e Novi, il Basket Dolci Terre presenta ai nastri di partenza quattro gruppi di Minibasket fra Serravalle e Novi, tre ad Alessandria e due a Castellazzo, con un totale di quattro squadre iscritte al campionato esordienti.

Sempre domani, alle 18.30, l’amministrazione comunale consegnerà un riconoscimento a Ludovica Cavo, 18enne dell’Atletica Serravallese, che ai mondiali under 20 di Cali, in Colombia, ha chiuso in settima posizione la gara dei 400 metri a ostacoli.