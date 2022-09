Novi Ligure ricorda don Paolo Baffi a vent'anni dalla morte

NOVI LIGURE — Domenica 18 settembre, alla chiesa di San Nicolò di Novi Ligure, è in programma alle 11.00 un ricordo di don Paolo Baffi, a poco più di vent’anni dalla sua scomparsa, avvenuta il 14 agosto 2002. Esemplare viceparroco sia a San Pietro che a San Nicolò, don Baffi ha lasciato di sé un profondo ricordo tra i fedeli.

Originario di Verrua Po, nel pavese, si era spento improvvisamente a soli 44 anni. Oltre che a Novi, era stato parroco a Rea e a Verrua, ed era stato direttore spirituale del seminario diocesano. Alla sua memoria è stata intitolata l’associazione Auser di Verrua.

Sempre domenica, alle 17.00 alla chiesa di Sant’Andrea, sarà celebrata la festa della Beata Vergine Maria Addolorata, compatrona della chiesa. Alla messa seguirà una processione che percorrerà via Antica Genova, via Oneto, salita Bricchetta e ritorno in piazza Sant’Andrea (la messa pomeridiana delle 18 in Collegiata è sospesa per la concomitanza con la festa).