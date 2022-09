Accademia MusicArte, al via corsi e iscrizioni. Oggi l'open day

NOVI LIGURE — All’Accademia MusicArte di Novi Ligure tutto è pronto per l’inizio di un nuovo anno di corsi con tante novità. “Educare con la musica” è la parola d’ordine di MusicArte, realtà musicale fondata da Raffaella Tassistro che si prefigge di stimolare, promuovere, coltivare e diffondere la cultura musicale a tutti i livelli e per apprendisti di qualsiasi età, piccoli e grandi, per chiunque, cioè, senta il desiderio di abbandonarsi alla bellezza di un percorso che tocca le corde più profonde dei cuori.

Le iscrizioni sono già aperte. Le lezioni inizieranno sabato 1° ottobre. Diversi i corsi proposti: propedeutica musicale, corsi di strumento, coro di voci bianche, coro giovanile, canto solistico, lezioni per adulti, teoria, ritmica e percezione musicale. Tra le novità di quest'anno la musica moderna e la musica d'insieme, chitarra elettrica e acustica, batteria, basso elettrico e pianoforte pop.

Per oggi, sabato 17 settembre, l'Accademia che ha sede presso i locali della parrocchia di Sant'Andrea ha organizzato un open day durante il quale sarà possibile incontrare i docenti, partecipare a lezioni e assistere a esibizioni musicali (dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30). Info 338 9572665 e info@accademiamusicarte.com.