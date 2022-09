Serravalle è "parlante" con i cartelli del Distretto del Novese

SERRAVALLE SCRIVIA — I “Cartelli Parlanti” del Distretto del Novese approdano anche a Serravalle Scrivia, in occasione della Festa da Cuntrò ‘d sua. L’amministrazione comunale ha scelto di inaugurare il percorso di segnaletica turistica interattiva collegato alla App Visit Distretto del Novese oggi alle 21.00, partendo dal municipio di Serravalle.

«Come nuova amministrazione appena insediata siamo davvero felici di far parte di questo percorso che promuove l’attrattività del territorio. Serravalle è un paese con una vocazione turistico culturale che merita di emergere: abbiamo luoghi e edifici di importante rilevanza archeologica, storica e artistica che vanno valorizzati. Grazie a questa nuova segnaletica turistica interattiva e all’App collegata abbiamo una grande opportunità che ci permette di migliorare la fruibilità del nostro patrimonio, di raccontare la nostra storia e di far conoscere le nostre eccellenze attraverso un sistema informativo digitale coerente e uniforme in tutti i comuni del Distretto del Novese», commentano il sindaco Luca Biagioni e l’assessore alla Cultura Silvia Collini.

Sei i luoghi che diventeranno “parlanti”: l’antica città romana di Libarna, la chiesa di Montei, l’area museale del municipio, la Collegiata dei Santi Martino e Stefano e gli oratori dei Bianchi e dei Rossi. Il progetto prevede una rete di segnaletica turistica interattiva con Qr-Code. Inquadrando i Qr-Code non solo si potranno leggere le informazioni storiche e le curiosità sulle principali attrazioni turistiche ma anche ascoltarle attraverso il proprio cellulare che, per l’occasione, si trasformerà in un’audioguida.