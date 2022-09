Impresa di Cesare Tiezzi, il pilota novese guida il campionato

SCARPERIA E SAN PIETRO (FIRENZE) — Impresa di Cesare Tiezzi sul circuito del Mugello: il 17enne pilota di Novi Ligure ora nella categoria Moto3 è al comando solitario del Civ, il campionato italiano di velocità organizzato dalla Fmi, la Federazione motociclistica nazionale.

Sul tracciato fiorentino, quinta tappa del Civ, Tiezzi ha ottenuto un secondo e un sesto posto: piazzamenti sufficienti a garantirgli i 153 punti che ora vanta in campionato, davanti all’esperto Nicola Fabio Carraro e allo spagnolo Alberto Ferrandez Beneite.

In Gara 1, sabato, Tiezzi è partito sesto in griglia e si è subito inserito nelle prime posizioni, concludendo al secondo posto con un finale in bagarre con Ferrandez e Biagio Miceli. In Gara 2, domenica, dopo un’altra ottima partenza il pilota di Novi Ligure ha dovuto gestire tutta la gara a un ritmo meno elevato per un problema all’assetto della moto, concludendo sesto.

Cesare Tiezzi si giocherà tutto nell’ultima tappa del campionato, l’8 e 9 ottobre a Imola.