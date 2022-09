Chiese a porte aperte, visite guidate a Novi e Serravalle

NOVI LIGURE — Domenica 25 settembre torna “Cultura a porte aperte”, l’iniziativa alla quale la Diocesi di Tortona partecipa con l’apertura di molti siti di interesse storico-artistico.

Dalle 15 alle 18 sarà possibile apprezzare a Novi Ligure la chiesa di San Pietro e l’oratorio della Maddalena, e a Serravalle Scrivia, negli stessi orari, gli oratori dei Bianchi e dei Rossi. Dalle 15 alle 17 sarà invece accessibile la chiesa Collegiata di Novi Ligure e la Collegiata dei Santi Martino e Stefano a Serravalle Scrivia.

Se al Barocco, stile prevalente delle chiese di Novi e Serravalle, si preferisce il Medioevo, si può seguire il percorso che parte dall’abbazia di Rivalta Scrivia per raggiungere le Pievi di Viguzzolo (con la sua antica cripta e il misterioso “Crocifisso parlante”) e di Volpedo, con i suoi splendidi affreschi).

L’iniziativa è organizzata grazie all’apporto importante dato dagli studenti dell’istituto Ciampini-Boccardo di Novi, in questa e in altre occasioni durante l’anno, per la conoscenza di storia e arte custodite nelle nostre chiese: una collaborazione con i volontari diocesani ormai costante da alcuni anni e che anche domenica 25 settembre sarà possibile vedere all’opera.