Mike e Naré, il fatidico sì davanti alle telecamere di Real Time

NOVI LIGURE — Una coppia di Novi Ligure sarà ospite questa sera della trasmissione “Il castello delle cerimonie”, in onda sul canale televisivo Real Time. Mike Giugliano, 43enne di origini partenopee titolare di una pizzeria in via Pietro Isola, e Naré Hayastan, 28enne armena, hanno deciso di celebrare il loro matrimonio di fronte alle telecamere, nel lussuoso hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate (Napoli), conosciuto come “il castello” per l’imponenza della struttura in stile barocco negli arredi, nelle decorazioni, nella tappezzeria.

Il fatidico “sì” è stato pronunciato lo scorso maggio, ma la puntata del programma tv sarà trasmessa oggi, nell’ambito della sesta stagione (inizialmente si chiamava “Il boss delle cerimonie”). Tanti i novesi che hanno partecipato alla sfarzosa festa e che stasera a partire dalle 23 si rivedranno sul piccolo schermo. Presenti anche i tre bambini di Mike e Naré: Enzo, Davide e Leonardo, rispettivamente di 6 e 7 anni e 18 mesi. La cerimonia è stata immortalata negli scatti di Vincenzo Schettino, il fotografo delle star (sue le immagini a corredo di questo articolo).