Novi, mense più sicure con le lezioni di primo soccorso pediatrico

NOVI LIGURE — Mense più sicure a Novi Ligure: la Dussman Service, l’azienda che le gestisce, ha infatti organizzato per tutti gli operatori un’intera giornata di formazione sulla disostruzione delle vie aeree e sul primo soccorso pediatrico, nonché le procedure di rianimazione nel caso in cui l’ostruzione provochi un arresto cardiaco. In caso di ostruzione delle vie aree, le manovre da compiere sono semplici ma importantissime per salvare la vita ai bambini, che, in maniera accidentale, ingeriscono o inalano corpi estranei. Piccoli oggetti con cui entrano a contatto nel quotidiano come monete, caramelle, pezzi di giocattoli, noccioline, possono infatti ostruire i condotti dell’apparato respiratorio in maniera parziale o completa.