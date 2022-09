Open day all'associazione Marconi: benessere, musica e teatro

NOVI LIGURE — Open day oggi per l’associazione culturale e sportiva “Marconi”, che ha sede a Novi Ligure nell’omonima via, al civico numero 22. L’associazione propone corsi di yoga, pilates e workshop di natura olistica, ma anche corsi di musica e da quest’anno anche due percorsi teatrali. L’associazione punta a essere un luogo di riferimento non solo per chi abita nel centro storico ma per tutti gli amanti del benessere spirituale, artistico e culturale.

Oggi alle 16.00 presso la sua sede di via Marconi 22 si terrà un open day per far conoscere gli insegnanti dei corsi musica per tutte le età, sia per giovani principianti con corsi di propedeutica musicale – quindi lezione più libere e aperte alla creatività per fare i primi passi nel mondo della musica – sia per ragazzi che si vogliono avvicinare direttamente alla musica moderna (gli insegnanti infatti sono dei professionisti che suonano attivamente in provincia in serate live), sia per adulti che vogliano iniziare o migliorare il loro strumento.

Gli strumenti proposti sono il pianoforte classico e moderno (insegnante Tomaso Di Muzio), la chitarra moderna (Fabio Polenti), canto moderno (Giulia Aneli), basso elettrico (Andrea Imelio) e percussioni (Alessandro Pellegrino). Per l’anno prossimo è previsto anche un corso di musica d’insieme, «perché la musica, oggi come prima, unisce», dicono dall’associazione.