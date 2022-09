Uno su dieci ce la fa: 122 candidati in corsa per 12 posti

Domani dalle 7 alle 23 si vota per l’elezione del Senato e della Camera dei deputati. Gli elettori riceveranno due schede, una gialla per il Senato e una rosa per la Camera. Si vota tracciando un segno sul simbolo della lista (in tal caso il voto si estende anche al candidato uninominale a essa collegato). Se invece il segno è tracciato sul nome del candidato uninominale, il voto si intende espresso anche per la lista a esso collegata (nel caso di più liste collegate, il voto è ripartito tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti nel collegio). A seguito della modifica della Costituzione, per la prima volta i diciottenni voteranno anche per l’elezione del Senato (in precedenza bisognava avere almeno 25 anni).

Senato uninominale

Sulla scheda del Senato, gli elettori della provincia troveranno i seguenti candidati uninominali: Delia Luisella Ferrarese (Noi di centro), Chiara Chirio (Italexit), Paolo Zangrillo (Fdi, Lega, Noi Moderati, Forza Italia), Maria Rita Rossa (Impegno civico, Pd, +Europa, Verdi Sinistra), Susy Matrisciano (M5s), Anna Bracco (Azione Italia Viva), Giuseppa Costantino (Vita), Luigi Salvaneschi (Alternativa), Fulvio Grimaldi (Italia sovrana), Manrica Buri (Unione Popolare).

Senato proporzionale

Sulla medesima scheda saranno indicati anche i candidati per il proporzionale, ma non si possono esprimere preferenze (bisogna tracciare un segno sul simbolo del partito).

Noi di centro : Giovanni Frezzati, Delia Luisella Ferrarese, Sergio Beltrame.

: Giovanni Frezzati, Delia Luisella Ferrarese, Sergio Beltrame. Italexit : Franco Quaglia, Chiara Chirio, Maurizio Scalabrin, Silvia Martini.

: Franco Quaglia, Chiara Chirio, Maurizio Scalabrin, Silvia Martini. Fratelli d’Italia : Lucio Malan, Paola Ambrogio, Giorgio Salvitti, Giovanna Pellanda.

: Lucio Malan, Paola Ambrogio, Giorgio Salvitti, Giovanna Pellanda. Lega : Massimo Garavaglia, Marzia Casolati, Eraldo Botta, Giovanna Quaglia.

: Massimo Garavaglia, Marzia Casolati, Eraldo Botta, Giovanna Quaglia. Noi Moderati : Natale Ubaldo Cacciola. Floriana Faccaro, Aldo Mario Rosa, Sabrina Gamba.

: Natale Ubaldo Cacciola. Floriana Faccaro, Aldo Mario Rosa, Sabrina Gamba. Forza Italia : Silvio Berlusconi, Licia Ronzulli, Roberto Rosso, Franca Roso.

: Silvio Berlusconi, Licia Ronzulli, Roberto Rosso, Franca Roso. Impegno civico : Stefania Recagno, Carlo Frumento, Silvia Carbone, Fabrizio Biale.

: Stefania Recagno, Carlo Frumento, Silvia Carbone, Fabrizio Biale. Pd : Enrico Borghi, Rita Rossa, Rossano Pirovano, Bruna Sibille.

: Enrico Borghi, Rita Rossa, Rossano Pirovano, Bruna Sibille. +Europa : Marco Taradash, Simona Viola, Marco Filippa, Marina Degrassi.

: Marco Taradash, Simona Viola, Marco Filippa, Marina Degrassi. Verdi Sinistra : Giobbe Covatta, Elena Eva Maria Grandi, Giuseppe Sammatrice, Fiammetta Rosso.

: Giobbe Covatta, Elena Eva Maria Grandi, Giuseppe Sammatrice, Fiammetta Rosso. M5s : Ettore Licheri, Susy Matrisciano, Luca Zacchero, Mara Gandola.

: Ettore Licheri, Susy Matrisciano, Luca Zacchero, Mara Gandola. Azione Italia Viva : Ivan Scalfarotto, Cristina Peddis, Vincenzo Pellegrino, Anna Bracco.

: Ivan Scalfarotto, Cristina Peddis, Vincenzo Pellegrino, Anna Bracco. Vita : Maria Luisa Toma, Galgano Palaferri, Angela Fra, Alessandro Guastalla.

: Maria Luisa Toma, Galgano Palaferri, Angela Fra, Alessandro Guastalla. Alternativa : Margherita Ruffino, Marko Rus, Ilaria Masini, Ottavio Olliveri Siccardi.

: Margherita Ruffino, Marko Rus, Ilaria Masini, Ottavio Olliveri Siccardi. Italia sovrana : Canzio Giuseppe Visentin, Marzia Manuela Bauco, Renato Kovacic, Francesca Bucino.

: Canzio Giuseppe Visentin, Marzia Manuela Bauco, Renato Kovacic, Francesca Bucino. Unione popolare: Lucietta Bellomo, Michele Baracco, Annalisa Anzivino, Claudio Cesaroni.

Camera uninominale

Passando alla Camera, all’uninominale troveremo i candidati: Giovanni Barosini (Azione Italia Viva), Stefanella Ravazzi (Unione popolare), Federico Bodo (+Europa, Pd, Impegno civico, Verdi sinistra), Antonella Scagnetti (M5s), Riccardo Molinari (FdI, Lega, Forza Italia, Noi di centro), Patrizia Mileto (Italia sovrana), Alberto Costanzo (Italexit).

Camera proporzionale

Azione Italia Viva : Luigi Marattin, Marta Giovannini, Giovanni Barosini, Francesca Bassa.

: Luigi Marattin, Marta Giovannini, Giovanni Barosini, Francesca Bassa. Unione popolare : Lorenza Ameglio, Giovanni Luigi Maccarino, Stefanella Ravazzi, Fabio Panero.

: Lorenza Ameglio, Giovanni Luigi Maccarino, Stefanella Ravazzi, Fabio Panero. +Europa : ​​Flavio Martino, Alice Depetro, Sabatino Tarquini, Alexandra Lucia Casu.

: ​​Flavio Martino, Alice Depetro, Sabatino Tarquini, Alexandra Lucia Casu. Pd : Chiara Gribaudo, Daniele Borioli, Ornella Lovisolo, Mauro Calderoni.

: Chiara Gribaudo, Daniele Borioli, Ornella Lovisolo, Mauro Calderoni. Impegno civico : Antonio Curatola, Maria Pallini, Stefano Menotti Colucci, Tiziana Sesti.

: Antonio Curatola, Maria Pallini, Stefano Menotti Colucci, Tiziana Sesti. Verdi Sinistra : Paolo Nicolò Romano, Giulia Marro, Davide Serafin, Giulia Bovone.

: Paolo Nicolò Romano, Giulia Marro, Davide Serafin, Giulia Bovone. M5s : Chiara Appendino, Massimo Cerruti, Antonella Scagnetti, Giuseppe Castagna.

: Chiara Appendino, Massimo Cerruti, Antonella Scagnetti, Giuseppe Castagna. Fratelli d’Italia : Fabrizio Comba, Monica Ciaburro, Vincenzo Amich, Federica Barbero.

: Fabrizio Comba, Monica Ciaburro, Vincenzo Amich, Federica Barbero. Lega : Riccardo Molinari, Laura Ravetto, Andrea Giaccone, Gigliola Fracchia.

: Riccardo Molinari, Laura Ravetto, Andrea Giaccone, Gigliola Fracchia. Forza Italia : Roberto Pella, Matilde Siracusano, Marco Perosino, Maria Rosa Porta.

: Roberto Pella, Matilde Siracusano, Marco Perosino, Maria Rosa Porta. Noi moderati : Massimo Berutti, Maria E. C. Masseroni, Franco Trussi, Franco Scarabello.

: Massimo Berutti, Maria E. C. Masseroni, Franco Trussi, Franco Scarabello. Italia sovrana : Claudio Messora, Daniela Talarico, Roberto Di Prima, Anna M. Ottaviano Ivoli.

: Claudio Messora, Daniela Talarico, Roberto Di Prima, Anna M. Ottaviano Ivoli. Italexit: Alessandro Balocco, Elena A. I. M. Bobbio, Alessandro Abbate, Luigia Messina.

