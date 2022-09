Dieci anni di elezioni a Novi Ligure: il saliscendi dei partiti

NOVI LIGURE — Urne aperte oggi per l'elezione del nuovo Parlamento. Negli ultimi dieci anni, prendendo a confronto le consultazioni con un sistema elettorale proporzionale, salvo il caso del 2013 è sempre emerso un vincitore netto, quantomeno dal punto di vista delle percentuali di consenso (la formazione del governo è un altro paio di maniche). L'andamento dei partiti a Novi Ligure non fa eccezione.

Nel 2013, primo anno con il "Porcellum", la legge elettorale varata da Calderoli, a Novi Ligure si registrò il successo di misura del Movimento 5 Stelle con il 30,5 per cento, tallonati dal Partito Democratico (29,7 per cento). Più indietro Forza Italia (17,9 per cento) e quasi ininfluenti Lega (3,4 per cento) e Fratelli d’Italia (1,9 per cento), superati perfino dal partito di Monti (8,4 per cento).

Dopo il "pareggio" del 2013, le cose cambiarono nettamente. Alle elezioni europee del 2014 l’asso pigliatutto finì nelle mani di Matteo Renzi: il Partito Democratico a Novi ottenne il 42,8 per cento, seguito dai Cinque Stelle (26,2 per cento) e da Forza Italia (13,7 per cento). La Lega arrivò quarta (6,7 per cento) e Fratelli d’Italia si fermò al 3,5 per cento.

Alle elezioni politiche del 2018, a Novi Ligure si impose il Movimento 5 Stelle con il 30,5 per cento, seguito dalla Lega con il 22,7 per cento e dal Partito Democratico con il 20 per cento.

Bastò solo un anno, però, per ribaltare la situazione: nel 2019, alle europee, il M5s dimezzò i propri consensi e finì terzo con il 15 per cento, superato dal Pd (25,4 per cento) e dalla Lega (39,3 per cento).