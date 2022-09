A Novi Ligure il primo "corso di comicità" con Davide Fabbrocino

NOVI LIGURE — Un corso per tutte le persone che hanno voglia di intraprendere il mestiere del comico. Si tratta di “Ridere è una cosa seria”, proposto da Davide Fabbrocino, attore e autore novese, premio Enzo Buarnè 2019, presso i locali della Soms di Novi Ligure, in via Cavanna 12.

«Non mi considero un comico – spiega Davide – sono un attore che si diverte a sperimentare varie forme di linguaggio del mio repertorio artistico, al quale ho dedicato quasi 20 anni della mia vita partendo dai villaggi turistici, fino al laboratorio artistico di Zelig, passando per trasmissioni tv, teatri, ma anche cortili e terrazzi».

L’idea di Fabbrocino è mettere in gioco gli strumenti acquisiti negli anni «e creare un corso che in provincia non esiste, rivolto ad adulti e ragazzi. Ci sono infatti corsi di teatro, espressione corporea, giocoleria, ma nessuno basato esclusivamente sulla comicità».

Dieci incontri da ottobre a dicembre, al martedì, per dare ai partecipanti la possibilità di trovare la propria identità comica, con la speranza di approdare a una seconda parte del corso, in cui si lavori il materiale e lo si porti davanti a un pubblico in apertura a comici già formati. In questo senso è in programma una collaborazione con Roberto Remo Benzi, gestore del locale "Hop mangiare di birra" di Alessandria, dove a partire dall’autunno verranno organizzate delle comedy night.

«Sarebbe bellissimo arrivare a introdurre i partecipanti nel mondo del lavoro, un mestiere difficilissimo da coltivare con costanza e passione».