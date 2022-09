In tutti i maggiori Comuni del novese vince il centrodestra. A Pozzolo, Serravalle e Gavi la coalizione di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati raggiunge la maggioranza assoluta. Vittoria del centrodestra anche ad Arquata, dove però il centrosinistra tiene il campo superando il 30 per cento.

Il centrodestra è particolarmente in vantaggio a Pozzolo Formigaro (53,8 per cento), con un risultato di FdI nettamente sopra la media (28,1 per cento); bene anche Lega e Forza Italia. Il centrosinistra è distanziato (21,9 per cento, con il Pd al 17,4).

Destra avanti anche a Serravalle Scrivia (50,6 per cento contro il 24,6 del centrosinistra) e a Gavi (50,0 contro 25,5). Ad Arquata Scrivia, nonostante la netta vittoria con il 43,7 per cento, il centrodestra vede più vicino il centrosinistra (30,1), grazie alla buona performance del Pd che raggiunge il 23 per cento.

Novi: vince il centrodestra, Fratelli d'Italia primo partito Il centrosinistra fa meglio del dato nazionale e il Partito Democratico tallona FdI a cento voti di distacco

A Borghetto Borbera, patria del leghista Enrico Bussalino, sindaco e presidente della Provincia, il centrodestra si è preso il 57,2 per cento dei voti, con la Lega decisamente sopra la media nazionale: 24,2 per cento, a poca distanza da FdI (24,8). Il centrosinistra ha ottenuto il 23,2 (Pd al 17,4 per cento).

Nella vicina Vignole Borbera invece è stato il partito di Giorgia Meloni a superare le aspettative: 31,2 per cento. Il centrodestra ha avuto complessivamente il 54,8 per cento dei consensi (Lega 13,3, Forza Italia 8,6), mentre il centrosinistra il 23,8 (Pd al 17,6).

Tra i Comuni più grandi, il risultato migliore il centrodestra l’ha avuto a Basaluzzo (61,5), con Fratelli d’Italia al 31,4, la Lega al 17,3 e Forza Italia al 12,4. Centrosinistra fermo al 19,7 (Pd al 14,3). In realtà il centrodestra ha fatto meglio ad Albera e a Rocchetta Ligure, in val Borbera, ma su una base di votanti molto inferiore.

Per il centrosinistra vittoria a Voltaggio e Grondona, e sostanziale pareggio a Parodi Ligure. Tutto nella norma a Stazzano (centrodestra 50,4, centrosinistra 28,4) e a Cassano Spinola (centrodestra 44,3, centrosinistra 27,9).