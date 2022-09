Corso di rianimazione, lo organizza l'associazione Isra

CANTALUPO LIGURE — L’associazione valborberina Isra, International Search and Rescue Association, organizza un corso di rianimazione adulta e pediatrica. Il corso Blsd rilascerà anche il certificato per l’uso del defibrillatore semiautomatico. La giornata, svolta in collaborazione con il centro di formazione “Marco Milanese”, si svolgerà presso il lago di Cantalupo Ligure. La data non è ancora stata fissata: info e iscrizioni al numero 342 6628244 o alla mail info@isra-rescue.org.