Basilica della Maddalena, concerto d'organo di Gabriele Catalucci

NOVI LIGURE — Domenica 2 ottobre alle 16.30 gli appassionati di musica organistica potranno ascoltare il suono di un famoso strumento settecentesco, l’organo della Basilica della Maddalena a Novi Ligure, costruito nel 1742 dall’organaro parmense Bernardo Poncini, unico esemplare di questo autore in tutta la provincia di Alessandria.

Il suono ineguagliabile è dovuto alla massiccia presenza di stagno in quasi tutte le canne che lo compongono, e non solo in quelle di facciata com’era uso comune. Un grande specialista di musica barocca, Gabriele Catalucci, noto anche come direttore di coro e d'orchestra, proporrà un articolato e assai impegnativo programma comprendente brani di Bernardo Storace, Alessandro Scarlatti, Bernardo Pasquini, Niccolò Moretti e Giovanni Simone Mayr.

Al termine degli studi, Gabriele Catalucci ha intrapreso la carriera concertistica come solista di organo, clavicembalo e fortepiano e come direttore d’orchestra in Italia e all’estero. Ha effettuato numerose incisioni discografiche e radiofoniche. È titolare della cattedra di Teorie e tecniche dell’armonia e di Tastiere storiche presso l’istituto superiore di studi musicali Briccialdi di Terni. Dirige la Corale Amerina ed è organista e maestro di cappella presso la chiesa anglicana inglese All Saints di Roma.