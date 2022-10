Novi: medico sospeso al Pronto soccorso, il Pd chiede chiarimenti

NOVI LIGURE — Ancora problemi per la sanità a Novi Ligure. Dopo la notizia che alcune ambulanze del 118 usciranno in servizio senza medico a causa dei tagli d’organico, oggi è emerso che al pronto soccorso del San Giacomo avrebbe prestato servizio un medico sospeso dalla professione. Il medico faceva capo a una cooperativa che fornisce i “gettonisti” – vale a dire professionisti pagati a giornata – a tutti i reparti di pronto soccorso degli ospedali della provincia.

Il Partito Democratico ha chiesto all’assessore regionale alla Sanità di relazionare sulla vicenda e ha presentato una richiesta di accesso agli atti. Spiegano i consiglieri regionali Daniele Valle, Domenico Rossi e Domenico Ravetti: «Chiederemo una comunicazione dell’assessore Luigi Icardi sulla vicenda del medico che avrebbe prestato servizio al Pronto soccorso dell’ospedale di Novi Ligure, nonostante risultasse sospeso dalla professione, e presenteremo una richiesta di accesso agli atti per ottenere informazioni sulla gestione dei Pronto Soccorso in tutti i presidi ospedalieri della provincia di Alessandria».

«Peraltro, siamo ancora in attesa di ottenere risposta all’accesso agli atti sulla presenza di medici sui mezzi del 118. Una richiesta depositata a metà luglio e sollecitata poi a fine agosto. Bisogna fare chiarezza su tutti gli aspetti di queste vicende anomale, che dimostrano come il ricorso alle cooperative e ai “gettonisti” per tappare le falle della mancanza di personale nel settore dell’emergenza-urgenza non funzioni e debba essere rivisto», concludono dal Pd.