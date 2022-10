Gavi, scuola accessibile a tutti grazie al dono del Lions Club

GAVI — E’ stato inaugurato venerdì il montascale donato alla scuola media De Simoni di Gavi dal locale Lions Club. Il progetto, iniziato lo scorso anno sotto la presidenza di Giacomo Lolaico, ha saputo raccogliere il consenso dell’amministrazione comunale, presente all’inaugurazione con il sindaco Carlo Massa, e degli imprenditori locali che hanno visto, nel service dei Lions, l’importanza di rendere accessibile a disabili motori il piano superiore dello stabile che ospita le aule.

«Questo service – racconta Teresa Mantero, presidente in carica – conferma l’attenzione che il nostro Club ha verso il proprio territorio e ai bisogni della comunità, in particolare delle persone fragili. C’è, in un certo senso, un fil rouge che lega il sollevatore per disabili che abbiamo donato alla piscina comunale e arriva fino alla scuola».

«Come sempre – prosegue Lolaico – quando sul territorio emerge un’esigenza di tipo sociale che ci proponiamo di risolvere, tutta la comunità risponde sostenendoci, per questo amo dire che nel gaviese siamo un po’ tutti Lions. Il ringraziamento più grande per la collaborazione va alla scuola tutta e alla preside Sabrina Caneva».

Quello con la scuola è un sodalizio che i Lions di Gavi hanno ben radicato: le attività che coinvolgono i ragazzi sono numerose e proficue (per due anni consecutivi i ragazzi della De Simoni hanno vinto il secondo premio del concorso “Acqua per la vita”) e proseguono anche quest’anno a partire da “Missione Agenti Pulenti”, sulla sensibilizzazione e il rispetto dei beni culturali. Non mancherà il tradizionale concorso “Un poster per la pace”, ma verranno introdotte anche nuove attività sull’ecologia, sulla corretta alimentazione mentre proseguirà la campagna di prevenzione dell’ambliopia (occhio pigro) presso le materne.