Tra viaggi e storia: riprendono gli incontri culturali del giovedì

NOVI LIGURE — Prende il via questa sera a Novi Ligure il ciclo autunnale degli incontri culturali del giovedì alla Casa del Giovane di via Gagliuffi (ingresso libero). Dopo le serate che, tra aprile e giugno scorsi, sono state dedicate ad arte e archeologia, stavolta si parlerà di viaggi, storia, scienza e attualità, «con un taglio rinnovato rispetto agli incontri fino a ora realizzati», spiega l'organizzatore Andrea Scotto.

Ottobre comincerà con quattro conversazioni con autrici ed autori di libri, del territorio e non, che non saranno presentazioni letterarie “standard”: i libri saranno un punto di partenza per ampliare il discorso a un tema più generale. Stasera alle 21.00 con Simona Martinotti, autrice di “Libere Uscite – Idee per donne in fuga – Piemonte”, verrà affrontato il tema del “Viaggiare al femminile” e di come possa essere raccontato un luogo o, meglio, un’esperienza di viaggio in modo più coinvolgente rispetto alle guide turistiche tradizionali ancor oggi pubblicate.

Il 13 ottobre, con Osvaldo Semino, autore del romanzo storico “L’uomo delle Fiere di Cambio”, scopriremo perché il Seicento, l’epoca del Barocco, è stato davvero il “secolo del possibile”. Il 20 ottobre, con Cinzia Montagna, scrittrice, giornalista enogastronomica, autrice televisiva, partendo dal suo “Donne fuori dalla Storia” scopriremo particolari e curiosità dell’insolito binomio “Donne & Monferrato” e scopriremo quanto questi due aspetti abbiano a che fare anche con Novi Ligure. Il 27 ottobre, con don Fulvio Berti, autore di “Mi voglia bene… Lorenzo Perosi nei documenti d’archivio”, conosceremo un lato inedito della vita e della personalità di questo grande, ma non conosciuto come merita, autore di musica sacra.

A novembre sarà la volta di tre conversazioni dedicate alla storia e all’attualità della scienza. Si partirà il 3 novembre con Mauro Ferrari, che ci porterà nel Seicento inglese, tra scienza e letteratura, e concluderemo con due incontri, il 10 e il 17 novembre, nei quali Ettore Vecchione, esperto di tutela ambientale e di sicurezza nei processi industriali, offrirà dati e conoscenze tecniche, rese con un linguaggio accessibile a tutte e tutti, per avere gli strumenti per ragionare poi autonomamente, e in tutta libertà, su due temi scientifici di forte attualità: come affrontare la crisi energetica e come far fronte al problema dei rifiuti.