"Marmellate", tutti i vincitori del concorso letterario sul cibo

POZZOLO FORMIGARO — Grande affluenza di pubblico al castello di Pozzolo Formigaro per assistere alla premiazione del concorso letterario “Marmellate, storie di vita da conservare”, organizzato dalla casa editrice Vallescrivia. Hanno fatto gli onori di casa il sindaco Domenico Miloscio e la direttrice della biblioteca comunale Alessandra Acerbi.

La classifica finale vede sul gradino più alto del podio Massimiliano Morgavi (Tutto da solo) seguito da Marina Sparpaglione (I galluzzi di mia nonna) e da Silvia Tavella (Giuro che non farò mai la marmellata).

Riconoscimenti anche per gli autori Giusi Barbarotto (Ghiaccio bollente), Federico Croci (Buono come formiche), Flavia Fiumara (Cinquanta grammi di tonno per otto persone), Eleonora Lizzul (Ingabbiato nel passato), Gabriella Merlano (Lasagnete in cu’i fasoi), Antonio Mahne (Alfonso) e Viola Repetto (I Fricieuj d’neive).