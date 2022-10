Paolo Ferrari, al Concerto d'autunno il ricordo della Corale Novese

NOVI LIGURE — Venerdì 14 ottobre, alle 21.00, nell'auditorium della biblioteca civica di Novi Ligure (in via Marconi 66), la Corale Novese propone il suo “Concerto d’Autunno” ricordando l'amico corista Paolo Ferrari a quasi un anno dalla morte. Una memoria in musica fatta attraverso i canti a lui più cari appartenenti alla tradizione sacra e popolare senza tralasciare l'amato dialetto novese di cui era un fine cultore. Una scelta dei brani varia e accurata per una proposta musicale eseguita interamente a cappella, che vuole essere non solo un omaggio affettuoso ma anche un percorso tra canti capaci di regalare all’ascoltatore una piacevole serata.