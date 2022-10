Novi, Rotary al lavoro per fornire pasti ai bimbi dello Zimbabwe

NOVI LIGURE — Un progetto internazionale per aiutare i bambini dello Zimbabwe: toccherà anche Novi Ligure, domani, la carovana di “Il Rotary nutre l’educazione”. Nel corso di una serie di eventi, in collaborazione con la onlus Rise Against Hunger, verranno confezionati oltre 570 mila pasti da destinare a circa 3 mila bambine e bambini dello Zimbabwe. I pasti verranno distribuiti ai bambini nelle scuole, diventando così un incentivo all’impegno delle famiglie nel fargliele frequentare e supportando i programmi di scolarizzazione.

Uno degli eventi si svolgerà a Novi domani, presso la parrocchia di Sant’Antonio in viale della Rimembranza. L’obiettivo del progetto è confezionare pasti pronti in modo da contribuire alla scolarizzazione dei bambini dello Zimbabwe. «È un service che racchiude il vero spirito rotariano e gli eventi del confezionamento dei pasti rafforzano il senso di appartenenza con un forte momento inclusivo», afferma il governatore del Distretto Rotary Anselmo Arlandini.

«È un privilegio per noi novesi ospitare un evento di grande solidarietà e siamo orgogliosi di poter fare qualcosa di significativo, perché l’iniziativa “Il Rotary nutre l’educazione” è un modo concreto di gettare le basi per costruire un futuro migliore. Le attività di confezionamento degli alimenti includono la pesatura dei pacchi alimentari, il riempimento dei contenitori per alimenti e la sigillatura dei pacchi», sottolinea Ernesto Fossati, presidente del Rotary Club di Novi Ligure.