Alessandria domina, Novi raddoppia

ALESSANDRIA - Quasi un monologo per la 'prima' al PalaCima. Alessandria Volley ha esperienza e qualità, Igor Volley la freschezza delle sue giovanissime, ma il divario è netto nella gara di C femminile che chiude una giornata di sfide nel capoluogo,

Una prova di autorità per la formazione allenata da Ius Ruscigni, sempre saldamente padrona, tenendo le avversarie a distanza, 25/16, 25/13, 25/16, per legittimare le ambizioni anche con una crescita del collettivo in cui le individualità lavorano per il gruppo. Ad aumentare il peso della vittoria all'esordio a Novara ci sono i 3 punti esterni conquistati da Hajro Tetti, battuta dalle alessandrine, in casa del quotato Cigliano

Si illude Zs Ch Valenza, che chiude in fretta il primo set, 25/12, contro Pavic Romagnano. Le ospiti pareggiano, 22/25, la svolta nel terzo, che le ragazze di Valentini cedono ai vantaggi, 25/27, per poi arrendersi nel quarto, 15/25.

Oggi pomeriggio in campo Cantine Rasore Ovada, alle 18 a Piossasco.

La Bollente fa il bis, Euromac Mix espugna Torino In B maschile rimonta da applausi ad Alba per Novi: secondo successo

In C maschile prima vittoria per la matricola Cetip Makhymo Acqui, sul campo del Parella. Gara in grande equilibrio, ai ragazzi di Varano il primo, 20/25, i torinesi rispondono 25/23, ma sono i termali a riprendere la gestione, e i tre punti, con un doppio 22/25.

A secco, invece, Menego Immobiliare Ovada: a Biella Ilario Ormezzano è in controllo, 3/0, 25/18, 25/15, 25/16.

La legge di Novi

Doppio successo, in D, per le formazioni novesi. Nel maschile 3/1 esterno, a Busca, su Banca Alpi Marittime Cuneo, che vince il primo 25/23, ma con i novesi molto vivi. La conferma nei parziali successivi, 20/25, 22/25, 19/25.

Punteggio in fotocopia per le Pirates Novi - Gavi, all'esordio al PalaBarbagelata. Con Unionvolley Pinerolo buona partenza, 25/19, reazione delle ospiti, 21/25, ma di nuovo in dominio, soprattutto nel terzo, 25/12, per chiudere 25/20.

Non riesce il bis a Due A Volley: al PalaCima, per due set alla pari con Pagliano&Passerin To Play, nel primo, perso 20/25, e nel terzo, lottato per prolungare il confronto, 23/25. Il secondo di marca più torinese, 18/25, per lo 0/3 finale.