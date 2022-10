Don Capurro, una figura ancora attuale: convegno in biblioteca

NOVI LIGURE — La rassegna “Novi d’Autore” prosegue con un omaggio a Gianfrancesco Capurro nel 140esimo anniversario della sua morte. Il sacerdote di Novi Ligure, figura di spicco dell’Ottocento in ambito culturale e sociale e autore, tra le altre cose, dell’alfabeto figurato conosciuto come “Sistema Capurro” che tanto contribuì all’alfabetizzazione dell’epoca, sarà oggetto di un convegno che si terrà domani a partire dalle 9.45, presso la biblioteca di via Marconi 66.

Ad aprire l’incontro, dal titolo “L’attualità del pensiero di don Gianfrancesco Capurro”, sarà il commissario straordinario Paolo Ponta. Seguiranno le relazioni “Capurro sacerdote dell’Ottocento” di don Paolo Padrini (segretario del vescovo di Tortona Guido Marini), “L’impegno sociale dei cattolici” di Mario Scotti (già direttore del Centro studi nazionale Cisl) e “Amantissimo dell’illustrazione di mia patria” sul rapporto tra Capurro e Libarna, a cura dell’archeologa Marica Venturino. Chiuderà il convegno “Era nato a Novi” di Lorenzo Robbiano, scrittore e studioso di storia locale, autore di una biografia di Capurro pubblicata recentemente per Edizioni Epoké.

Al termine verrà inaugurata una mostra che vedrà esposti importanti documenti e atti depositati presso l’archivio storico comunale e che sarà visitabile fino al 12 novembre, in orario di apertura della biblioteca. Tra i vari “pezzi” in esposizione, l’atto ufficiale redatto dallo stato civile francese che indica il 17 novembre 1810 come data di nascita (anziché quella del 16 giugno riportata finora nelle biografie), il verbale del consiglio comunale del 1° maggio 1879 che assegna al sacerdote novese il diploma di benemerenza per il suo impegno nell’alfabetizzazione e i fascicoli originali delle “Memorie e documenti per servire alla storia della Città e Provincia di Novi”, una delle sue opere maggiori, pubblicata nel 1855.

Infine, a Serravalle Scrivia domani e sabato (dalle ore 15 alle 18) presso la sala museale del municipio, si svolgeranno delle visite guidate alla collezione archeologica di Gianfrancesco Capurro. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’associazione culturale Libarna Arteventi.