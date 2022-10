Carabiniere per un giorno, a Novi inclusione e solidarietà

NOVI LIGURE — Domani in piazza Dellepiane a Novi Ligure, a partire dalle 15.30, l’Associazione Nazionale Carabinieri e la piscina Aquarium di Novi proporranno “Carabiniere per un giorno”, un evento dedicato a tutta la cittadinanza e in particolare alle persone con disabilità presenti sul territorio novese.

Sarà garantita anche la presenza degli esponenti dell’Arma in servizio presso la Compagnia Carabinieri di Novi, sempre pronti nel supportare le iniziative volte all’inclusione sociale, dimostrando costante vicinanza al mondo della disabilità. Saranno simulate delle minipattuglie che si distribuiranno lungo il centro storico di Novi, che saranno facilmente identificabili dalla pettorina e dal cappellino che indosseranno.

A fine “servizio”, dopo aver redatto il “rapportino”, verrà offerta a tutti i presenti una merenda. Gli organizzatori di “Carabiniere per un giorno” ringraziano anticipatamente per la collaborazione finalizzata alla riuscita dell’evento, il commissario prefettizio Paolo Ponta, il maggiore dei Carabinieri Federico Smerieri e il delegato Anmil Bruno Ferretti.