"Riverberi di luce", Roberto Bonafè espone al castello di Pozzolo

POZZOLO FORMIGARO — “Riverberi di luce” è il titolo della nuova mostra di Roberto Bonafè, organizzata nel castello di Pozzolo Formigaro in collaborazione con l’associazione culturale La Frascheta. L’esposizione sarà inaugurata domani, sabato 22 ottobre alle 17.00, e proseguirà fino al 6 novembre.

Pozzolese, autodidatta, con la passione coltivata fin da giovane per la pittura e le arti figurative in genere, Bonafè comunica attraverso le sue opere l’amore per la vita in tutte le sue manifestazioni. Nella mostra allestita a Pozzolo saranno esposte opere del ciclo più recente, punto di approdo di una sperimentazione continua, che parte da un lungo percorso figurativo, praticando molteplici forme e materiali per seguire l’istinto interiore nella ricerca di nuove emozioni, sia pittoriche che grafiche o scultoree.

Sono tele o tavole originali e affascinanti che sciolgono ogni struttura formale, quali rappresentazioni sospese in un’atmosfera generata da tinte che raccontano all’osservatore di abbandoni, di emozioni che premono con la loro emergenza e parlano di una visione sentimentale diffusa, di una corporeità passionale assecondata da schegge luminose e da apparizioni improvvise. È una poetica sottesa dal colore che vibra come se fosse un liquido organico capace di ospitare forme primordiali di vita, di natura, trasportando la fantasia dell’osservatore per sconfinare oltre i margini angusti del quadro.

L’osservatore deve avvicinarsi e farsi catturare dal colore ed entrare negli spazi delle sue creazioni cromatiche, spazi che brillano di una misteriosa luce interiore. Roberto Bonafè è consapevolmente aperto a ogni forma d'arte dove caso e certezza, impulsi gestuali e geometria si intrecciano in un ordito insolito, in un movimento libero. La mostra si potrà visitare nei giorni festivi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.00; nei giorni feriali dalle 16.00 alle 19.00 (escluso il lunedì).